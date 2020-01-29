Sağlık memuruna yapılan saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık memuruna yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

Sağlık memuruna yapılan saldırıya tepki

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık memuruna yapılan saldırıya Sağlık-Sen Ordu Şubesi üyeleri hastane önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Sağlık memuruna yapılan saldırıya tepki, System.String[]

Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık memuruna yapılan saldırıya Sağlık-Sen Ordu Şubesi üyeleri hastane önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.


Sağlık memurlarının katıldığı basın açıklamasında konuşma yapan Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Barış Pamukçu, "Ne yazık ki sağlıkta şiddetin son kurbanı Fatsa Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Cihangir Depe olmuştur. Sağlık çalışanı arkadaşımız kendini bilmez üç, beş kişinin saldırısına uğramıştır. Üzülerek belirtiyorum ki, kendini bilmez hasta yakınları şifa bulmak için geldikleri hastanede, şifayı verecek kişiye serum askısı ile saldıracak kadar hadsizleşmiş ve sağlık personeli arkadaşımızın kafasına 6 dikiş atılmıştır. Bizler, bu tür olaylarla sahada sık sık karşılaşmaktan, saldırıları kınamaktan ve 'bıçak kemiğe dayandı' demekten bıktık, usandık. Ama saldırganlar, insanlık dışı hareketlerini yapmaktan bıkmadılar. Çünkü şiddeti uyguladıktan sonra elini kolunu sallayarak çıkacağını, caydırıcı ceza almayacağını biliyorlar. Şiddete maruz kalan arkadaşımız görevi başında, insanımızın sıhhati için mücadele etmeye devam ediyor. Hastaneleri şifa bulma yeri olarak değil de, ring alanı olarak gören bu kişilere tavsiyemiz, enerjilerini başka yerde harcamalarıdır. Devletimiz bize yumruk atmayı değil, şifa vermeyi öğretmiştir. Biz Sağlık çalışanları da, kendini bilmez bu hadsizlerin yaptıkları her saldırı karşısında yılmadan, usanmadan şifa dağıtmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Sağlık Memuru, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi
Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi 1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs olaydan iki gün sonra intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık memuruna yapılan saldırıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]