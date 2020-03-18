Sağlık memurunda kapalıçarşı esnafına "korona" ikazı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık memurunda kapalıçarşı esnafına 'korona' ikazı - Son Dakika

Sağlık memurunda kapalıçarşı esnafına "korona" ikazı

33 dakika önce

Sağlık memurunda kapalıçarşı esnafına "korona" ikazı "Lütfen dışarı çıkmayın" Kapalıçarşı'da kontroller yapan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin esnafa "korona" uyarısı dikkat çekti.

Sağlık memurunda kapalıçarşı esnafına "korona" ikazı

"Lütfen dışarı çıkmayın"

İSTANBUL - Kapalıçarşı'da kontroller yapan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin esnafa "korona" uyarısı dikkat çekti. Sağlık memuru çevresinde şüpheli vaka görülen esnafa, "Lütfen dışarı çıkmayın. Dükkanı açacaksanız bir kişi açsın" şeklinde uyarılarda bulundu.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri korona virüs konusunda şüpheli vakaların görüldüğü tarihi Kapalıçarşı esnafını denetledi. Dün gün boyu Kapalıçarşı'da sağlık kontrolleri yapan ekipler, esnafları tek tek bilgilendirdi. Sağlık personeli ile bir esnaf arasındaki diyalog cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde özel kıyafetli sağlık memurunun esnafa, "Biz kendimizi bu şeklide koruyorsak gerçekten korktuğumuzdan. Biz korkuyorsak siz de korkun. Burayı açacaksanız tek kişi açsın. Çocuklar yaşlılar risk grubu onlar gelmesin" uyarısında bulundu.

Sağlık memuru esnafa evde alması gereken önlemlerini de anlatarak, "Lütfen dışarı çıkmayın. Ekmek almaya gidecekse bir kişi gitsin. Hep aynı kişi gitsin ama. Eve gittiğinizde üzerinizi kapıda çıkartın, 90 derecede yıkayın diğerlerinin giysilerinden ayrı yıkayın. Gün içinde sık sık ellerinizi yüzünüzü yıkayın. Su için ki boğazınızda nemli kalsın. Gelen virüs midenize gitsin. Akciğerlerinize değil" ifadelerini kullandı.

Sağlık memurunda kapalıçarşı esnafına korona ikazı

Sağlık Memuru, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:39 Kaynak: İHA

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