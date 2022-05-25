SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
Üye Girişi

SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

25.05.2022 10:44

GAZİOSMANPAŞA'da bebeğini kontrol için sağlık merkezine götüren kadın, girişteki merdivenlerde beklerken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

GAZİOSMANPAŞA'da bebeğini kontrol için sağlık merkezine götüren kadın, girişteki merdivenlerde beklerken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler Burcu Gökçe'yi bacağından ısırdı.

Sarıgöl Mahallesi Aklar Sokak'ta bulunan aile sağlık merkezine, 4 aylık bebeğinin doktor kontrolü için gelen Burcu Gökçe (27), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burcu Gökçe bebeği içeride muayene edilirken, sağlık merkezinin önündeki merdivenlerde beklemeye başladı. Bu sırada iki sokak köpeği, Burcu Gökçe'ye saldırdı. Köpekler Gökçe'nin bacağını ısırıp, kaçtı. Burcu Gökçe'ye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri toplu halde dolaşan ve insanlara saldıran sokak köpeklerinden korktuklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise; "Başıboş sokak köpekleriyle ilgili gelen her ihbarı hızlıca değerlendirip müdahale ediyoruz, aşıları, tedavileri, kısırlaştırmaları yapılan ıslah edilen kulaklarına küpeleri takılan sokak hayvanlarımızı yine sokağa bırakıyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.? 'Yine Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği uyarınca belediyeler, 'sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır" denildi.

SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

YORUMLAR
500
iPhone, saldırıya uğrayan bir kadının hayatını kurtardı iPhone, saldırıya uğrayan bir kadının hayatını kurtardı ŞİŞLİ'DE HASTA YAKINI SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRI ŞİŞLİ'DE HASTA YAKINI SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADIN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement