Sağlık merkezi önünde koronavirüs testi için örnek alındı - Son Dakika

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Sağlık merkezi önünde koronavirüs testi için örnek alındı
6 saat önce
SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örnek alındı.
SULTANGAZİ'de bir aile sağlık merkezi çalışanında koronavirüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örnek alındı.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına koronavirüs testi için örnek aldı. Aile sağlık merkezinin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:02 Kaynak: DHA
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