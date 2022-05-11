Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı

11.05.2022 11:55
Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı

ADANA'da, bir aile sağlık merkezinde görevli doktor İ.H.S. (53), hastalarını taciz edip, ilişkiye girdiği iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan inceleme sonrası valilik tarafından açığa alındı.

ADANA'da, bir aile sağlık merkezinde görevli doktor İ.H.S. (53), hastalarını taciz edip, ilişkiye girdiği iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan inceleme sonrası valilik tarafından açığa alındı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde bazı hastalar, muayene ve tedavi için gittikleri aile sağlık merkezinde doktor İ.H.S. tarafından elle ve sözlü taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyarılarda bulundu. Ancak İ.H.S.'nin tacizlere devam ettiği, 4 hastası ile merkezde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

Doktor ve hemşirelerin, bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği iddia edilen hastalardan birini geldiğinde takip edip, suçüstü yakaladıkları öne sürüldü. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar, mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari inceleme yapıldı. Müdürlük, incelemenin ardından Adana Valiliği'ne İ.H.S.'nin açığa alınması konusunda rapor verdi. Valilik, doktoru açığa alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine boşanma davası açtı. Doktorla muayene için gelip cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da birlikte olduklarını doğruladığı kaydedildi. Savcılık doktor hakkında soruşturma başlattı.

Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı
Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı
Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı
YORUMLAR
500
AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı! AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı! Çocuklarını dilendiren 13 aileye ceza Çocuklarını dilendiren 13 aileye ceza

Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
12:00 Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
11:54 Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi?
11:31 Evini silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı! Tabanca imal eden şüpheli yakalandı
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 12:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement