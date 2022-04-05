SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE - Son Dakika
Üye Girişi

SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE

05.04.2022 12:52

ANTALYA'da, bir aile sağlığı merkezine tedavi olmak için gidenler, merkez içine alınmıyor.

ANTALYA'da, bir aile sağlığı merkezine tedavi olmak için gidenler, merkez içine alınmıyor. Doktorlar, odalarının camından dışarıdaki hastalarla görüşüyor ya da merkez kapısına çıkarak, hastaları kontrol edip, reçete yazıyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, pandemi nedeniyle hastaları içeri almadıklarını söyleyen doktorun, hastanın bademciğine telefon ışığıyla bakıp, ilaç tavsiye ettiği görülüyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor. Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

O ANLAR KAMERADA

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor. Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor. Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE
SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE
SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı Son dakika haberi! Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na bu yıl ziyaretçi akını bekleniyor Sevda Erginci; Aşkı Tanımlamak Zor İş Sevda Erginci; Aşkı Tanımlamak Zor İş

Muratpaşa, Pandemi, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE - Son Dakika


Son Dakika
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: SAĞLIK MERKEZİNDE İÇERİ ALINMAYAN HASTAYA PENCEREDEN MUAYENE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement