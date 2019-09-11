Son Dakika Haberleri: Sağlık merkezinden bilgisayar çalan hırsız tutuklandı
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Sağlık merkezinden bilgisayar çalan hırsız tutuklandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'nden dizüstü bilgisayar çalan Y.E.S. (22), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sağlık merkezinden bilgisayar çalan hırsız tutuklandı, System.String[]

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'nden dizüstü bilgisayar çalan Y.E.S. (22), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli Y.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Ürgüp ilçesindeki Şehit Cem Bul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Y.E.S.'yi durdurdu. Birçok hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, yanında bulunan dizüstü bilgisayarı Ürgüp Toplum Sağlığı Merkezi'nden çaldığını itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi cezaevine gönderildi.

Polis, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:17 Kaynak: DHA
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