Sağlık merkezinden hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik görüntüden yakalandı - Son Dakika

Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde bulunan Bağlar Aile Sağlığı Merkezi'ne giren şüpheli, doktorların kullandığı bilgisayarı çalarak kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 150 saatlik görüntü incelenmesinde, hırsızlık şüphelisinin, Deniz Süngü olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Süngü, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süngü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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