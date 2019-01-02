Sağlık Meslek Lisesi Mezunlarına Kadro Müjdesi

İzmir Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Erdemoğlu sözlerine şöyle devam etti.

Lokman Hekim Eğitim Kurumları olarak 2011 yılında hizmete başladık. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Lokman Hekim Eğitim Kurumları olarak İzmir'de ikinci okulumuzu açtık.

İzmirde bulunan Okulumuzunçeşitli bölümlerindentoplam 682 öğrenci mezun ettik.Mezunlarımızın çoğu çeşitli hastanelerde hizmete başlamıştır. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde ve çeşitli bölümlerde lisans hayatını sürdüren öğrencilerimiz mevcuttur.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Hemşire Yardımcılığı bölümünden İzmir Lokman Hekim Sağlık Kolejiolarak toplamda 162öğrencimizi mezun ettik. Bu bölümleri açarken Devletimizin Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği alanlarına istihdam sağlayacağına emindik. Dolayısıyla yapılan son açıklama da bizim hedeflerimizin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir.

Devletimizin yapmış olduğu son açıklamada 6409 Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği alanından mezun personelin İŞ-KUR vasıtasıyla istihdam edileceği açıklanmıştır. Başvurular 4 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir. Mezun olan öğrencilerimiz başvurularını İŞ-KUR'dan ya da www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirler