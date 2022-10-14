Sağlık meslek lisesi öğrencileri "pembe mektup"larla meme kanserine dikkati çekiyor - Son Dakika
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Sağlık meslek lisesi öğrencileri "pembe mektup"larla meme kanserine dikkati çekiyor

14.10.2022 09:46
Sağlık meslek lisesi öğrencileri "pembe mektup"larla meme kanserine dikkati çekiyor

Sakarya'da özel bir sağlık meslek lisesinin öğrencileri, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları "pembe mektup"ları vatandaşlara ulaştırıyor.

Sakarya'da özel bir sağlık meslek lisesinin öğrencileri, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları "pembe mektup"ları vatandaşlara ulaştırıyor.

Lise öğrencileri, pembe renkteki giysileri, kurdeleleri, çiçekli taçlarıyla İl Sağlık Müdürlüğünce "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatan broşürler dağıttı. Öğrenciler de meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak için pembe kalemle pembe kağıda el yazısıyla yazdıkları ve aynı renkteki zarfa koydukları mektupları vatandaşlara dağıttı.

Öğrenciler, 19 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte de mektupları vatandaşlara ulaştıracak.

"Erken teşhis hayati önem taşıyor"

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi.

Erken teşhis sonucu, meme, bağırsak, rahim ağzı gibi yüzde 100'e yakın tedavi edilebilir kanser türleri bulunduğunu aktaran Öğütlü, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığının tarama çalışmaları yaptığını kaydetti.

Zaman geçtikçe tedavinin zorlaştığına dikkati çeken Öğütlü, şunları kaydetti:

"Erken teşhis için yapılacak tek şey var farkındalık. Aile hekimliklerimiz bu iş için çalışıyor, Toplum Sağlığı Merkezlerinde Kanser Eğitim veTarama Merkezimiz (KETEM) çalışıyor. Hastaneye düşmeden bu işi tarama ve farkındalık yoluyla çözmek istiyoruz. Bu amaçla tüm halkımıza bunu anlatmak, bu işin farkındalığına varmak için liselerimiz, üniversitelerimiz, aynı şekilde tıp fakültelerimiz canla başla çalışıyor. Özellikle sağlık meslek liselerimiz gerçekten çok çalışıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz; Sağlık Bakanlığımız bunun farkına varalım diye canla başla çalışıyor. Farkındalık daha evde muayeneyle başlıyor ve erken teşhiste yüzde 100 tedaviye kadar gidiyoruz, ne olur farkında olalım."

"Kansersiz bir dünya için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz"

Öğretmen Hülya Bilgin Çolakoğlu da yıllardır sağlıkla ilgili konularda çocukların sosyalleşmesi açısından etkinlik yaptıklarını ve İl Sağlık Müdürlüğünün etkinliklerine katıldıklarını söyledi.

Öğrencilerin etkinlik için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini dile getiren Çolakoğlu, "Farkında olmak, hayatı daha da pembe hale getirerek kansersiz bir dünya için elimizden gelen tüm çabayı çocuklarımla sarf edeceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Aydoğan ise arkadaşları ve öğretmenleriyle meme kanserine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "İnsanların daha duyarlı olması için mektuplar yazdık. Kansersiz bir dünya hepimiz için daha pembe olacaktır. En önemlisi bu. Erken teşhis olmazsa kanserin çaresi de olmaz. Bunun için çaba gösteriyoruz. İnsanlara nasıl kendi kendini muayene edebileceğini anlattık." diye konuştu.

Vatandaş Elif Onaylar, öğrencilerin kendisine verdiği mektubu okuyarak, "İnşallah tüm ülke bilinçlenmiş olur, kanseri erkenden teşhis ederiz ve bu hastalık daha fazla can almaz diye umuyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık meslek lisesi öğrencileri 'pembe mektup'larla meme kanserine dikkati çekiyor - Son Dakika

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