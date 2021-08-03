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SAĞLIK MESLEK ODALARINDAN AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika

SAĞLIK MESLEK ODALARINDAN AŞI ÇAĞRISI

03.08.2021 14:35
SAĞLIK MESLEK ODALARINDAN AŞI ÇAĞRISI, System.String[]

İSTANBUL sağlık meslek odaları, "Aşı olmak toplum sağlığı için gerekli ve vazgeçilmez bir uygulamadır" çağrısıyla, bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüse karşı aşı olunmalı çağrısı yaptı.

İSTANBUL sağlık meslek odaları, "Aşı olmak toplum sağlığı için gerekli ve vazgeçilmez bir uygulamadır" çağrısıyla, bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüse karşı aşı olunmalı çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkan Vekili Ali Gürlek, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Necati Bozkurt, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu katıldı.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, toplantıda kısa bir konuşma yaparak, "Bugün aşı karşıtlarının söylemi, gıda takviyelerini tercih etmeleri son derece yanlıştır, son derece yanlış bir bilgilendirmedir. Gıda takviyelerinin aşının yerini tutması asla söz konusu değildir. Aşı tercih değil, zorunluluktur, zorunluluk olmalıdır. Bir an önce pandeminin de sona ermesi için, bizlerde sağlık meslek odaları olarak, halkımızı uyarma ve bilgilendirme görevimizi yerine getirmek istiyoruz" dedi.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ VE VAZGEÇİLEMEZ BİR UYGULAMA"İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip ortak basın açıklamasını okudu. Saip açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen biz sağlık çalışanları, aşı olmanın bir tercih değil, toplum sağlığı için gerekli ve vazgeçilemez bir uygulama olduğunu vurguluyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumları geç kalmadan bir önlem paketi oluşturmaya çağırıyoruz. Ülkemizde bugüne kadar yapılan aşılara dair gerçek saha verileri yani yan etki, koruyuculuk oranı, süresi, aşı türleri arasında farklılık olup olmadığı şeffaf olarak açıklanmalıdır. Aşı çekincesini gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı, uzmanlık dernekleri, üniversiteler, meslek örgütlerinin gerekirse siyasi partiler ve yerel yönetimlerin de katılımı ve işbirliğiyle etkin bir bilgilendirme kampanyası başlatılmalıdır. Başta sağlık ve eğitim çalışanları başta olmak üzere kamusal hizmet sunucularının aşılanması zorunlu olmalı, aşı olmayı reddedenlerin bu hizmetleri vermesine izin verilmemelidir. Okulların Eylül ayında açılacağı planlanmışken, 2 doz aşının tamamlanması için uygulamalar derhal başlatılmalıdır. 12 yaş üstündeki tüm yurttaşların aşılanması hedeflenmelidir. Toplu olarak bulunulan kamusal alanlara, okul, yurt, kışla, toplu taşıma, AVM, maç, konser gibi alanlara giriş için aşılı olma şartı getirilmelidir. Aşı takvimi net olarak açıklanmalı, randevu sistemi yerine aşı günü, sırası gelen kişilere ulaşılarak aşı yapılmalı, mevcut sağlık kurumlarına ek olarak merkezi yerlerde aşı istasyonları kurulmalı, ulaşılması zor köy, mezralarda ve tarım işçileri, sığınmacılar gibi çalışan grupları için gezici ekipler oluşturulmalıdır. Gerçek saha verileri değerlendirilerek, toplum için koruyuculuğu en yüksek aşı türü belirlenmeli, yurttaşlarda kafa karışıklığı giderilmelidir. Pandeminin başından beri hastalıktan korunmada etkinliği gösterilmiş olan önlemler, maske, mesafe, hijyen, havalandırma, kapalı ve kalabalıklardan uzak durma devam etmeli, okullarda sınıf mevcutları azaltılmalı, personel sayısı artırılmalı, kademeli mesai saatleri uygulaması gibi ek önlemler alınmalıdır." Toplantıda koronavirüsten hayatını kaybeden göz hastalıkları uzmanı Dr. Ali İnal da anıldı.

İstanbul Tabip Odası, COVIRAN Bereket, Veteriner, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK MESLEK ODALARINDAN AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika


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