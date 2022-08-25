Sağlık Meslek Örgütlerinden Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde Yapılan Değişikliğe Tepki: "Özlük Haklarımızı İyileştirmeyen Düzenlemeler Ne Hekimler Ne...

Sağlık meslek örgütleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), yönetmelikte yapılan değişikliği, "Hastalarımıza zaman ayırmamızı istemeyen, performans ile 'daha çok hasta' dayatmasını körükleyen, özlük haklarımızı iyileştirmeyen düzenlemeler ne hekimler ne sağlık çalışanları ne de toplum yararınadır" diye değerlendirdi. Ankara Tabip Odası ise "Ceza yönetmeliği eki mahiyetindeki bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına yapılacak taban ek ödemesi ve teşvik ödemelerini düzenleyen yönetmelik değişikliğine sağlık meslek örgütlerinden tepki geldi.

"ÖZLÜK HAKLARIMIZI İYİLEŞTİRMEYEN DÜZENLEMELER NE HEKİMLER NE SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE DE TOPLUM YARARINADIR"

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Sağlık Bakanlığı, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde de hiç şaşırtmadı. Hastalarımıza zaman ayırmamızı istemeyen, performans ile 'daha çok hasta' dayatmasını körükleyen, özlük haklarımızı iyileştirmeyen düzenlemeler ne hekimler ne sağlık çalışanları ne de toplum yararınadır" denildi.

"HASTALARIMIZA YETERLİ ZAMAN AYIRACAĞIMIZ KORUYUCU HEKİMLİĞİ ÖNCELEYEN BİR SAĞLIK SİSTEMİNİ SAVUNUYORUZ"

Ankara Tabip Odası'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Ceza puanlarıyla güvencesiz çalışma ortamını dayatan, birinci basamak sağlık hizmetlerini poliklinik hizmetlerine indirgeyen, aile hekimini bir hastasına ortalama 6 dakika vakit ayırmak zorunda bırakan, sağlık emekçileri arasındaki çalışma barışını bozan ceza yönetmeliği eki mahiyetindeki bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Hastalarımıza yeterli zaman ayıracağımız koruyucu hekimliği önceleyen bir sağlık sistemini savunuyoruz."