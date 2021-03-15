Sağlık meslek örgütleri, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını, "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın çıkarılmasını istedi - Son Dakika

Sağlık meslek örgütleri, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını, "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın çıkarılmasını istedi

15.03.2021 16:21
Sağlık meslek örgütleri, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını,

Sağlık meslek örgütleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) meslek hastalığı kabul edilmesi ve "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın çıkarılmasını da içeren taleplerini basın açıklamasıyla duyurdu.

Sağlık meslek örgütleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) meslek hastalığı kabul edilmesi ve "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın çıkarılmasını da içeren taleplerini basın açıklamasıyla duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler, Sosyal Hizmet Uzmanları ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri derneklerinin yönetici ve üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Burada konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hem toplum hem de sağlık çalışanlarının sağlığı için mücadele ettiklerini belirtti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vazgeçilmeye başlanan koruyucu sağlık hizmetlerine dönük yatırımların hayati önemde olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getiren Fincancı, halkın ve alanda örgütlü sağlık emek-meslek örgütlerinin tüm karar alma süreçlerine etkin katıldığı yeni bir sağlık ve sosyal hizmet politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Fincancı, Sağlık Bakanlığından taleplerini şöyle sıraladı:

"Kovid-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin. Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun. Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin. 3600/7200 ek göstergeler sağlansın.

Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin. Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık meslek yüksekokullarının açılmasına son verilsin. OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın. Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın."

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık meslek örgütleri, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını, 'Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılmasını istedi - Son Dakika


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