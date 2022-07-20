Sağlık Meslek Örgütü Temsilcileri CHP ile Ortak Çalışma Yapmak Üzere TBMM'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sağlık Meslek Örgütü Temsilcileri CHP ile Ortak Çalışma Yapmak Üzere TBMM'de Bir Araya Geldi

20.07.2022 16:59

Konya Şehir Hastanesi’nde doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından sağlık çalışanları, şiddete karşı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, CHP TBMM Grubu ile toplantı yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sağlık çalışanları, şiddete karşı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, CHP TBMM Grubu ile toplantı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Azize Atlı Özbaş, Kamu Diş Hekimleri Derneği Esna Öz, Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Ahmet Tarık İşmen, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Can Kirişci, Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Hatice Sütpideler, Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi Gökhan Erdoğan, KESK- Sağlık Emekçileri Sendikası Mali Sekreteri Tayyar Özcan, Birleşik Kamu İş- Genel Sağlık İş Genel  Başkanı Derya Uğur; CHP Grubu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile çalışma toplantısı yapmak üzere bir araya geldi.

Çalışma öncesi açıklama yapan Engin Altay, "Sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlar yoğunlaşan şiddet, cinayet, saldırı, yaralama olayları, kabul edilebilir sınırların çok çok üzerine çıkmış durumda. Bu toplantı neticesinde de sağlık meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda, TBMM'ye düşen bir görev varsa bunun yapılması için de bir çağrı yapacağız" dedi.

Vedat Bulut, "Gün geçmiyor ki sağlık çalışanlarının canı yanmasın şiddete uğramasın. Sağlıkta şiddet yasa tasarısı, nasıl olmalı uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli çözümler neler önerebilir bunu tartışacağız. Çözümleri kamuoyuna paylaşacağız. Biz daha önceki yasa tasarımları önerilerimizi, TBMM'de muhalefet partilerinin ilettik, onlar da çalışmalarımızı bunu dile getirdiler" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Meslek Örgütü Temsilcileri CHP ile Ortak Çalışma Yapmak Üzere TBMM'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Meslek Örgütü Temsilcileri CHP ile Ortak Çalışma Yapmak Üzere TBMM'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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