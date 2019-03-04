Sağlık Müdürlüğü 'Bağımlılığa Pas Verme' Temalı Farkındalık Faaliyeti Yaptı
1 saat önce
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusun da 'bağımlılığa pas verme' farkındalık faaliyeti yaptı.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü
, bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusun da 'bağımlılığa pas verme' farkındalık faaliyeti yaptı.
Dün gerçekleşen Kırşehir Belediyespor-Kemerspor maçında gerçekleştirilen ve devam ettirilen faaliyetlerde bağımlılığa karşı etkin mücadele anlatılıyor.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu
, toplumda farkındalık oluşması için sağlık müdürlüğünün her türlü faaliyet içerisinde olunacağını belirtti.
Psikolog Merve Erdoğan ve Sosyal Çalışmacı Ayşegül Rüzgar Kestane tarafından da şapka ve atkı dağıtımı yapılıyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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