Sağlık Müdürlüğü Çalışanları Kan Bağışında Bulundu
49 dakika önce
Çorum Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Çorum
Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulundu.
Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kış mevsimi nedeniyle bağışların azalmasından dolayı kan stoku azalan Türk Kızılayı'na destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı.
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve kurum çalışanları, kampanya kapsamında Gazi Caddesi'ndeki mobil kan bağış aracına gelerek kan verdi.
Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğini söyledi.
Yapılan her bağışın bir hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sobacı, "Kızılay'ın hizmetlerini sorunsuz devam ettirebilmesi için kan stoklarının yeterli miktarda olması gerekmektedir. Kan vermek her sağlıklı insanın yine insanlığa olan sorumluluğudur. Aynı zamanda düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da faydalı olduğu tıp dünyasınca bilinmektedir. Sağlığı müsait olan herkesi kan bağışında bulunması gerekir. Bu konuda duyarlılığını esirgemeyen personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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