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Sağlık Müdürlüğü çalışanları sağlık için yürüdü

1 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları sağlık için yürüdü.

Sağlık Müdürlüğü çalışanları sağlık için yürüdü, System.String[]

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları sağlık için yürüdü.


İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde başlayan yürüyüş Kentpark'ta sona erdi. Kentpark'ta bilgilendirme stantları kurularak halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.


Yapılan yürüyüş etkinliği ile ilgili bilgilendirme yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, amaçlarının yapılan çalışmaları görünür kılmak olduğunu söyledi.


İl Müdürü Bulut, açıklamasında; "Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekleri, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır"dedi.


Yapılan yürüyüş etkinliği sonrası kurulan stantta vatandaşlara şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
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