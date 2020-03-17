Son Dakika › Güncel › Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor - Son Dakika
Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor
7 saat önce
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarihi kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarihi kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor.
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kapalıçarşıda denetimlerde bulunmaya başladı. Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, herhangi bir hastalık belirtilerinin olup olmadığını sordu. Çalışan ve dükkan sahiplerine son dönemde rahatsızlık geçirip geçirmediğini soran ekipler, aldığı bilgileri not alarak kaydetti. Yapılan sağlık taramasında şüpheli görülecek esnafların hastanelere yönlendirileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak