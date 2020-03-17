Son Dakika › Güncel › Sağlık müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçirdi - Son Dakika
Sağlık müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçirdi
6 saat önce
İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı'da esnafına sağlık denetimi yaptı.
Kapalıçarşı özel kıyafetleriyle gezen sağlık ekipleri, esnafa herhangi bir rahatsızlık belirtisinin olup olmadığını sordu. Yapılan testlerde şüpheli görülen esnafın hastanelere yönlendirileceği belirtildi.
Son Dakika Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti