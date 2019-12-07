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Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi

6 saat önce

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı, görevi Dr Özcan Akan'dan devraldı.

Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi, System.String[]

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı, görevi Dr Özcan Akan'dan devraldı.


Sağlık Müdürlüğü'nde, Müdür Yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleşti.


Yalova'dan Bursa'ya tayin edilen Kaşıkçı, 10 yıldır Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Özcan Akan'dan görevi devralarak koltuğa oturdu.


İki müdür birbirlerine plaket ve çiçek takdim ederken, Özcan Akan'ın kısa sürede Ankara'daki görevine başlayacağı öğrenildi. - BURSA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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