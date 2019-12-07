Sağlık Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
6 saat önce
Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı, görevi Dr Özcan Akan'dan devraldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı, görevi Dr Özcan Akan'dan devraldı.
Sağlık Müdürlüğü'nde, Müdür Yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleşti.
Yalova'dan Bursa'ya tayin edilen Kaşıkçı, 10 yıldır Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Özcan Akan'dan görevi devralarak koltuğa oturdu.
İki müdür birbirlerine plaket ve çiçek takdim ederken, Özcan Akan'ın kısa sürede Ankara'daki görevine başlayacağı öğrenildi. - BURSA
Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı