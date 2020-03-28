Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadaki paylaşımlara açıklık getirdi - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa'daki hastanelerde çekildiği öne sürülen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarında bir hastanede yoğunluk olduğuna dair görüntüler paylaşılmış bunun Çekirge Devlet Hastanesi acil servisi olduğu iddia eilmişti.

Sağlık Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı: "Bursa Çekirge Devlet Hastanesi acil servisinde çekildiği iddia edilen görüntülere bazı sosyal medya hesaplarında yer verildiği ve paylaşıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu görüntülerin ilimizdeki hastanelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Art niyetli olduğu değerlendirilen bu paylaşımlarla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup; vatandaşlarımızın, resmi makamların açıklamaları dışındaki açıklama ve paylaşımlara kesinlikle itibar etmemesi büyük bir önem arz etmektedir."

Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığı, Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde personelin canla başla çalıştığı öğrenildi. - BURSA