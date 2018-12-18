Sağlık Müdürlüğünde Hırsızlık

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 2 adet bilgisayar çalındı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 2 adet bilgisayar çalındı.



Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir odada bulunan 2 adet bilgisayar çalındı. Şahıs ya da şahıslar çaldıkları bilgisayarlar ile kayıplara karışırken olayı fark eden kurum görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Yaşanan hırsızlık olayı ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, kuruma ait 2 adet bilgisayarın çalındığını olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini belirtti.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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