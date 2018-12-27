Son Dakika Haberleri: Sağlık Müdürlüğünden 'Bebeğe Şiddetle' İlgili Açıklama

Sağlık Müdürlüğünden 'Bebeğe Şiddetle' İlgili Açıklama

8 dakika önce

Sağlık Müdürlüğünden 'bebeğe şiddetle' ilgili açıklamaDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir bebeğin, ağladığı için annesi tarafından dövüldüğü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden 'bebeğe şiddetle' ilgili açıklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir bebeğin, ağladığı için annesi tarafından dövüldüğü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haber konusu bebeğe şiddet uygulayan annesi hakkında hastane yönetimimiz tarafından adli mercilere bildirimde bulunularak polis tarafından anne E.T. gözaltına alınmıştır. Bahse konu hastamızın bu durumu Hastane Yönetimimiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirmiştir. Genel durumu iyi olan hastanın tıbbi tedavisi hastanemizde halen devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:37 Kaynak: İHA

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