Sağlık Müdürlüğünden kanser günü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Müdürlüğünden kanser günü açıklaması - Son Dakika

Sağlık Müdürlüğünden kanser günü açıklaması

6 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dünyada her ölümden 6'sı ülkemizde ise her ölümden 5'i kanser nedeniyle gerçekleşmekte"dedi.

Sağlık Müdürlüğünden kanser günü açıklaması, System.String[]

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dünyada her ölümden 6'sı ülkemizde ise her ölümden 5'i kanser nedeniyle gerçekleşmekte"dedi.


Kanser ölümlerinin üçte birinin tütün kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini ifade eden Bulut, "Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır"diye konuştu.


Tütün kullanımı, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumlu olduğunu belirten Bulut açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Akciğer kanserinin yanı sıra özefagus, mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks (rahim ağzı) kanserlerinden de sorumlu olduğu bilinen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır. Bu risk faktöründen kaçınmada en önemli stratejiler; özellikle genç yaştaki bireylerin maruziyetinin engellenmesi, hangi yaşta olunursa olunsun bırakma yönünde irade beyanında bulunanların ilgili sigara bırakma merkezlerine yönlendirilmesi, dumansız olması nedeniyle herhangi bir risk içermediği gibi yanlış algıya neden olan elektronik sigara gibi ürünlerin riskinin anlatılarak toplumda bilincin yükseltilmesine yönelik eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olacaktır.


Obezite ve kanser ilişkisine dair yapılmış çok sayıda epidemiyolojik çalışma obezitenin kansere neden olmasının yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına neden olduğunu da ortaya koymaktadır. Yaşam tarzı değişiklikleri liften zengin meyve sebze ağırlıklı beslenme gibi ile kansere karşı anlamlı risk azaltımı sağlanması mümkündür." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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