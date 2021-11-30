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Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı - Son Dakika

Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

30.11.2021 11:51
Sağlık Müdürlüğünden "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

Burdur'da rüzgarlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Burdur'da rüzgarlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, yaptığı yazılı açıklamada, karbonmonoksitin öldürme potansiyeli olan renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olduğundan fark edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Karbonmonoksitin yanıcı ve zehirli bir gaz olduğunu vurgulayan Şenbayram, bu nedenle bu gazın "sessiz katil" adını aldığını hatırlattı.

Şenbayram, gazın vücuda solunum yoluyla girerek doğrudan kana karıştığı ve oksijen alımını engellemesiyle zehirlenme ve ölümlere neden olduğuna dikkati çekerek, "Her yıl binlerce insanın ölümüne, kalıcı hasarlara ve sakatlıklara neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin sıklıkla kapalı ortamlardaki açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana geldiğine işaret eden Şenbayram, şunları kaydetti:

"Zehirlenmelerde kısa sürede tıbbi müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabiliyor. İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalıyor. Karbonmonoksit zehirlenmeleri kışın ısınmak için karbon içeren yakıtlar kullanıldığından en yüksek seviyeye ulaşır. Genel bazı belirtiler şunlardır; deride kırmızılaşma, kısa soluk alma, göğüste sıkışma, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, rehavet çökmesi, göğüs ağrısı, kaslarda halsizlik ve genel halsizlik, bilinç kaybı. Eğer ailenin bütün üyelerinde benzer belirtiler görülürse, bu durum hayatidir ve acilen yardım istemek gereklidir."

Şenbayram, zehirlenmeden korunmanın yollarını şu şekilde sıraladı:

"Kullandığınız bütün yanmalı aletleri profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirin. Düzenli olarak baca deliğini kontrol edin ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olun. Yanma esnasında gerekli olduğu durumlarda kapı ve pencereleri açarak havalandırın. Havalandırması olmayan ısıtıcıların bulunduğu odalarda uyumayın. Evinizde ısınmak için asla gaz sobası kullanmayın. Oturduğunuz ve uyuduğunuz yerin tavanına yüksek standartlarda karbonmonoksit detektörü monte ettirin. Arabanızı motoru çalışırken garajda bırakmayın. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz sanki bir yangın varmış gibi derhal o alanı terk edin ve temiz havaya çıkın. Hastaneye gidin ve ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin."

İl Sağlık Müdürü, Sırrı Şenbayram, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Müdürlüğünden 'karbonmonoksit zehirlenmesi' uyarısı - Son Dakika


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