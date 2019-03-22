Son Dakika Haberleri: Sağlık Müdürü Arslan'ın Att İstasyonlarını Ziyareti

Sağlık Müdürü Arslan'ın Att İstasyonlarını Ziyareti

1 saat önce

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, 112 istasyonlarında görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Sağlık Müdürü Arslan'ın Att İstasyonlarını Ziyareti, System.String[]
Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, 112 istasyonlarında görev yapan çalışanları ziyaret etti.


22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle istasyonları ziyaret eden Arslan, çalışanların vakalara müdahale ettikleri sırada yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

112 sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesai yürüttüğüne dikkat çeken Arslan ATT çalışmalarında başarılar diledi.


Arslan, insan hayatının tehlikede olduğu anda ilk müdahaleyi yapan acil servis merkezi çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğine vurgu yaparak, "Yaptıkları işin zorluğu ve ciddiyeti onların sorumluluğunu artırmasına rağmen, onlar bu sorumluluğun bilincinde olarak tereddütsüz bir şekilde olaylara soğukkanlı olarak yaklaşabiliyorlar. Gerçekten fedakarlıkları çok büyük." diye konuştu.


Arslan'a, Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, Başkan Yardımcısı Serkan Koyuncu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Fatih Rüştü Delen eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Sapık, Günlük Kiralık Evde 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulundu Golden State Evinde Indiana Pacers'ı Rahat Geçti Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Müdürü Arslan'ın Att İstasyonlarını Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]