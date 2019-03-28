Son Dakika Haberleri: Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Kalın'a Ziyaret

Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Kalın'a Ziyaret

38 dakika önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve İl Sağlık Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Seydi Ahmet Güllü, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı ziyaret ederek Kırka Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Müdürü Bilge'den Başkan Kalın'a Ziyaret, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve İl Sağlık Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Seydi Ahmet Güllü, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı ziyaret ederek Kırka Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçedeki sağlık kuruluşları ile inceleme ve değerlendirmelerde bulunan Dr. Uğur Bilge, Kırka'da Kırka Entegra Hastanesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bilge, Kırka'da yapımı gerçekleşecek olan hastaneyle ilgili konuşarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sürecin en hızlı şekilde ilerlemesi için arazi tahsisi, proje onayı her şey tamamlandı. Kırka'nın hastanesine kavuşması için hiç bir engel olmadığını bir kez daha buradan belirtmek istiyorum.

Kırka'nın Hastanesine kavuşacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Kalın ise "İl Müdürümüze yakın ilgileri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kırka Entegre Hastanemiz Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere yapılacak. Herkesin içi rahat olsun. Kırka'mıza, bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Yaşam
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