Sağlık müdürü Bursa'ya veda etti - Son Dakika

Bursa'da yaklaşık 11 aydır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa'ya veda etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bursa'ya veda eden Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, şu cümlelere yer verdi;

"Yaklaşık 11 aydır yürüttüğüm Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevimi dün tecrübeli Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a devrettim. Bu göreve beni layık gören Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Göreve başladıktan kısa süre sonra yeni tanımaya başladığım ekibimle yeni tanımaya çalıştığım Bursa'da Korona virüs salgını ile mücadeleye başladık. Tüm bilgi ve gayretimizle işe sarılarak en iyisini yapmaya çalıştık. Destek ve köstekler oldu. Rabbim hepsini miskal miskal kaydetti. Gelinen süreçte bana desteğini esirgemeyen ve hep yanımda hissettiren Bursa Valisi Yakup Canbolat'a öncelikli şükranlarımı arz ederim. Allah kendisinden razı olsun. İlk günden itibaren beni ve teşkilatımı sahiplenerek destek veren basta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'a, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Saraç'a BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Mustafa Özsoy olmak üzere vali yardımcılarına, ilçe kaymakamlarına, tüm il müdürü arkadaşlarıma, sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum." - BURSA