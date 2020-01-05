Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu - Son Dakika

Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatı tamamlandı.

Sağlık Müdürü Cerit, Evrensekiz ASM'de incelemede bulundu, System.String[]

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatı tamamlandı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, merkez binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Cerit, yaptığı açıklamada, yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin beldeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık alanında çok güzel bir yatırım olduğunu ifade eden Cerit, vatandaşların fiziki şartları daha uygun bir ortadam sağlık hizmeti alabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı kalite ve standartlarına uygun ve modern bir yapının beldeye kazandırıldığını aktaran Cerit, merkez içinde iki muayene odası, tıbbi müdahale odası, laboratuvar, gece izlem ve aile planlama, aşı ve bebek, bebek emzirme odaları ile bir kat ofis bulunduğunu anımsattı.

Cerit, merkezin kısa sürede içinde açılarak sağlık hizmeti verilmeye başlanacağını bildirdi.

Kırklareli, Lüleburgaz, Evrensekiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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