Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuyılmaz "Lösemide belirtilere dikkat edin" - Son Dakika

Halk arasında "Kan Kanseri" olarak bilinen löseminin, kemik iliğindeki hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalması ile ortaya çıkan, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu bilgisini veren Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, lösemi hastalığının çocukluk çağındaki kanser vakalarının üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Hastalığın en çok 2 ila 5 yaş arasında görüldüğüne dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz, "Çocuğun doktora gitmesini sağlayan belirtiler olduğu için çocukluk çağı lösemisine sıklıkla tanı konulur. Dolayısıyla löseminin erken bulmanın en iyi yolu, bu hastalığın olası belirtilerine dikkat etmek olduğunu" söyledi.

Soluk görünüm, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, nedensiz burun ve cilt altı kanamaları, lenf bezlerinde büyüme, kansızlık, karaciğer-dalak büyümesi belirtiler arasında olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, erken teşhisin önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti:

Günümüzde çocukluk çağı lösemileri %80 oranında tedavi edilebilmektedir. Hastalık, ülkemizde de başarı ile tedavi edilmekte olup tedavi başarısı diğer dünya ülkelerinden farklılık göstermemektedir. Lösemi kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Gerekli olduğu durumlarda kemik iliği nakli, radyoterapi gibi tedaviler de kullanılmaktadır. Çocuklarda lösemi tedavisi devletin güvencesi altında olup ücretsiz yapılmaktadır.

Erken teşhis ve tedavi ile lösemiden bütünüyle kurtulmak mümkün. Ebeveynler, çocuklarında aniden ortaya çıkan ve bir süredir devam eden belirtiler konusunda dikkatli olup, bu belirtileri gördüklerinde aile hekimlerine derhal başvurmalıdır.