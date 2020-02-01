Sağlık Müdürü Hirik otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumlarıyla ilgili bilgi aldı.



Erzincan'da dün öğle saatlerinde Üzümlü ilçesi Erzincan- Erzurum kara yolunun 20. kilometresindeki Avcılar mevkiinde buzlanmadan dolayı otobüsün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 54 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giderek yaralıları ziyaret etti. Hastane yöneticileri ve hekimlerden yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hirik, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZİNCAN