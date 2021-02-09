Sağlık Müdürü Hülür'den "Sigarayı bırakın, bırakamıyorsanız destek alın" çağrısı - Son Dakika

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, tütün ürünlerinde 4 binden fazla zararlı kimyasal madde bulunduğunu belirterek, sigara kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Sağlık Müdürlüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Derneği ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği iş birliğinde öğrencilerin yaptığı resimlerden sergi oluşturuldu.

Hülür, serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden birinin tütün kullanımı olduğunu vurguladı.

Bundan dolayı sigara kullanımının önüne geçmek amacıyla 9 Şubat'ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak ilan edildiğini aktaran Hülür, şunları kaydetti:

"Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4 binden fazla zararlı kimyasal madde bulunmakta ve esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Bu maddeleri içeren tütün ve tütün ürünlerinin bir nefes çekilmesiyle zararlı maddeler dolaşıma karışır ve zaman içinde sağlık sorunları başlar."

Tütün kullanımının kalp ve damar hastalıkları, KOAH, mide rahatsızlıkları ve cilt kanserleri gibi yüzlerce hastalığa neden olduğunu anlatan Hülür, özellikle bu salgın döneminde sigaranın zararlı etkilerine daha çok şahit olunduğunu bildirdi.

"Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor"

Sigara içmenin solunum yollarını tahrip ederek koronavirüse yakalanma riskini arttırdığına işaret eden Hülür, sigara kullanmayan ama dumanına maruz kalan kişilerin de risk altında olduğunu ifade etti.

Hülür, sigara kullananlara bırakmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Eğer kendi başınıza bırakamıyorsanız sizleri sigara bırakma polikliniklerimize davet ediyoruz." dedi.

Polikliniklerde, özel eğitimler alan hekimlerin görev yaptığı belirten Hülür, Alo 171 sigara bırakma danışma hattının 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini kaydetti.