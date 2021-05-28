Üye Girişi
Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz"

28.05.2021 16:31

Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz" Ordu İl Sağlı Müdürlüğü görevlileri de 'kolları sıvadı' Ordu İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz"

Ordu İl Sağlı Müdürlüğü görevlileri de 'kolları sıvadı'

ORDU - Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'kolları sıvıyoruz' paylaşımına destek verdiklerini belirterek, "Hedefimiz, fındık ve yayla sezonu gelmeden, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yaş guruplarını aşılamaktır. Mesajı aldık, biz de eski normallere dönmek için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kovid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımının ardından, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü de paylaşıma destek vererek, basın açıklamasında bulundu. Aşılanmanın önemine değinilen basın açıklamasında, kovid-19 ile mücadele en etkili silahın aşı olduğuna dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde, sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, hedeflerinin fındık ve yayla sezonu başlamadan, Ordu'da Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş ve risk gruplarını aşılamak olduğunu söyledi. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklık gelişmesinin birkaç hafta sürebildiğini, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa dahi dışardan virüs alması halinde korunmayan bir başkasına bulaştırabildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Türkiye genelinde bugün itibariyle 30 milyon civarında aşı yapıldı. İlimizde ise bugün itibariyle 365 binin üzerine çıktık. Bildiğiniz gibi aşılamaya 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan başladık ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 87,92'sini aşıladık. 55 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması devam ediyor. 31 Mayıs tarihi itibariyle 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız. Ordu'da şu ana kadar aşı yapılması gereken hedef nüfusumuz 274 bin 828 Bu nüfusun da yüzde 76,61'i aşılanmış durumdadır" dedi.

"31 Mayıs tarihi itibariyle kentteki tüm hastanelerde aşı yapılacak"

Kasapoğlu, 31 Mayıs itibariyle aşı yapılmayan hastane kalmayacağını belirterek, "Tüm hastanelerimizde BioNTech aşısı yapılacaktır. Sağlık Bakanımız geçtiğimiz günlerde ülkemize 30 milyon doz aşı geleceğinin bilgisini vermişti. Bende buradan bu aşılarından yaklaşık 280 bin doz aşının Ordu'ya geleceğini söylemek istiyorum. Şu an itibariyle de İl Sağlık Müdürlüğünün depolarında yeterince aşımız mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Ordu'da vakalar ciddi oranda azaldı"

Ordu'da şuan itibariyle vaka bulunmayan ilçeler olduğunu ancak durumun değişkenlik gösterebildiğine de değinen Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sıfırlamak göreceli, malum Ordu coğrafyası mobilizasyonu çok yüksek bir il. Mobilizasyon çok olduğu için bugün ilçeler arasında gidip-gelme olabiliyor. Eğer bireyler de kurallara uymazsa ve aşılanmazlarsa ister istemez orada bulaş olur ve temaslar ile devam eder. Şuan sıfır olan ilçelerimiz var, bugün vaka yoktur ama ilerleyen günlerde vaka çıkabiliyor.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu: Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz
Sağlık Müdürü Kasapoğlu: Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz
Sağlık Müdürü Kasapoğlu: Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz
Sağlık Müdürü Kasapoğlu: Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Fındık, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Müdürü Kasapoğlu: 'Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Son Dakika Haberleri
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:17 Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
15:53 Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi         
17:11
Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil         
17:00
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü         
16:41
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum         
16:17
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
"Beni nasıl açığa alacaklar" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Bunların yazılacağından haberdar değildim         
13:45
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 17:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement