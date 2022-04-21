Sağlık Müdürü Oruç: "Covid-19'un artık sonuna geldik" - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Müdürü Oruç: "Covid-19'un artık sonuna geldik"

21.04.2022 13:12
Sağlık Müdürü Oruç: "Covid-19'un artık sonuna geldik"

Birçok kez vaka liderliğinden düşmeyen Samsun'da korona virüs bugüne kadar 400 bin Samsunlunun hayatına temas etti.

Birçok kez vaka liderliğinden düşmeyen Samsun'da korona virüs bugüne kadar 400 bin Samsunlunun hayatına temas etti. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Neredeyse ilimizdeki her 3 kişiden birini kendisiyle tanışmak zorunda bırakan Covid-19'un artık sonuna geldik. Günlük vaka sayımız 3 binlerden günlük 40'lara kadar düştü. Dün itibariyle yoğun bakımlarımızda sadece 20 hastamız kaldı" dedi.

Samsun'daki pandemi sürecinin son durumu ve vaka sayıları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç önemli açıklamalarda bulundu. Verilere bakıldığında karanlık tablonun Samsun için geride kaldığını ifade eden Müdür Oruç, "Ülke ve şehir gündemimizi yaklaşık iki yıldır işgal eden Covid-19 pandemisine karşı Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı koordinasyonunda, Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizle etkin bir filyasyon ve aşı çalışması yürüttük. 2 yıllık bu zorlu süreçte korona 400 bin Samsunlunun hayatına temas etti, neredeyse ilimizdeki her 3 kişiden biri bu hastalıkla tanışmak zorunda kaldı. İnsanlarımızı koruma adına aşı uygulama ekiplerimiz tarafından şehrimizde 2 milyon 600 bin doz aşı yapıldı. 950 bin vatandaşımız iki doz aşısını yaptırarak Samsun'u aşının koruyucu etkisi altına almamızda bize yardımcı oldu. Bu ortak tavrın sonucunda, iki aylık süre zarfında vaka insidans hızımız yüz binde 1600'lerden yüz binde 30'lara kadar geriledi. Günlük vaka sayımız 3 binlerden, 40'lara kadar düştü. Dün itibarıyla ilimizdeki tüm yoğun bakımlarımızda sadece 20 korona hastamız kalırken, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bugün itibarıyla Covid-19 tanılı yoğun bakım hastamız kalmadı. Yine dün itibariyle Havza, Ladik ilçelerimizde tek pozitif vaka bile görülmezken, Vezirköprü ve Ayvacık ilçelerimizde sadece birer vaka tespit edildi. Bu verilere baktığımızda, karanlık tablonun şehrimiz için geride kaldığını, artık Samsun olarak Covid-19'un sonuna geldiğimizi görüyoruz" diye konuştu.

"KORONA HASTAMIZIN KALMADIĞI GÜNLERİ DUYURACAĞIMIZ GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

İnsanlardaki bağışıklık seviyesinin istenilen düzeye geldiğini söyleyen Müdür Oruç, "Covid- 19'a karşı toplum olarak, elbirliğiyle sürdürdüğümüz büyük mücadelede, aşının bize kattığı güçle, bu noktanın çok yakınındayız. Bağışıklık düzeyimiz istenen seviyeye geldi. Samsun'un artık aşının koruyucu gücü altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu mücadelede son adımlarımızı atmamızın, kişisel önlemlerimize bir süre daha dikkat ederek, Covid-19'u şehrimizin, insanlarımızın gündeminden çıkarmamızın zamanı geldi. Her gün hastanelerimizden gelen verileri titizlikle takip ediyor ve Covid hastamızın kalmadığı günleri duyuracağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'na kadar bu noktaya geleceğiz. Herkesin huzur içinde birbirini göreceği ve özlem gidereceği günler artık çok yakın" şeklinde konuştu.

(İHA)

Sağlık Müdürü Oruç: Covid-19'un artık sonuna geldik
Sağlık Müdürü Oruç: Covid-19'un artık sonuna geldik

YORUMLAR
500
AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ AKSARAY'DA VAKA SAYISI 9'A DÜŞTÜ

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Müdürü Oruç: 'Covid-19'un artık sonuna geldik' - Son Dakika


Son Dakika
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:20:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Müdürü Oruç: "Covid-19'un artık sonuna geldik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement