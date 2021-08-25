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Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, - Son Dakika

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,

25.08.2021 17:52
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "Yapmış olduğumuz ziyaretlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "Yapmış olduğumuz ziyaretlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz. Genel olarak hastamız 'keşke aşımı olsaydım' diye serzenişte bulunuyorlar" dedi.

Van'da korona virüs (Covid-19) tedavisi gören hastalar, hastaneye yatmadan önce yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ile beraberinde SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yoğun bakım ve servislerde yatan hastaları ziyaret etti. Covid-19 hastalığına yenik düşmemeleri, pişmanlık yaşamamaları için Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu. Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yoğun bakım ve servislerde yatan hastaları ziyaret etti. Burada bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Sünnetçioğlu, "Yapmış olduğumuz ziyaretlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz. Genel olarak hastamız 'keşke aşımı olsaydım' diye serzenişte bulunuyorlar. Hastanede Covid-19 aşısı olmamış hastalarımız yoğunlukta 'Aşı olmadığım için çok pişmanım' diyen hastalarımızın oranı yüksek. 'Covid-19 Hastalığını tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır geçiyorum', 'Nefes almakta sıkıntı yaşıyorum' diyen vatandaşlarımız var. Hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmediklerini anlatmaktalar" dedi.

"Hastanelerimizdeki yatan hastalarımızın yüzde 95 aşısız"

Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "Sıkıntılı bir varyant olan delta varyantı şu an bütün ülkede, bütün dünyada hakim olduğu gibi. Dolayısıyla bizim aşıya inanıp güvenip hiçbir tereddüt duymadan gidip aşımızı yaptırmamız lazım. Görüyoruz ki; aşılanmamış insanlar, hastaneye daha fazla gelmeye başladı. Eğer kişi ikinci ve üçüncü dozu olduysa, hastalığı hafif atlatacaktır ya da belirti göstermeden atlatacak, ya da daha rahat geçirecek. Ama aşı olmayanların yoğun bakıma gelme ihtimalleri çok fazla. Özellikle yoğun bakıma ve hastaneye yatışları azaltması adına lütfen aşı olalım. Aşımı olsam bunları yaşamazdım. Bu nedenle çok pişmanım dememek için lütfen aşılarınızı olun. Maske ve mesafeye çok dikkat edin" diye konuştu.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında yoğun bakım ve servisinde yatan ve İstanbul'da ikamet eden Dilaver Çınar, ziyareti için memleketi Van'a geldiğini, buradaki akraba ziyaretleri sırasında korona virüse yakalanarak günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini söyledi. Dedikodulara inanarak aşı olmaktan kaçındıklarının altını çizen Çınar, "Aşı olmadığım için çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım. Ayrıca herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Zor gönler geçirdim. Bir aydır ailemden uzak yoğun bakımda kaldım. Şimdi Covid-19 servisine alındım. Her şey bitmiş değil. Aşılarınızı olun düğün, taziye ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını maske, mesafe ve kurallara uymalarını tavsiye ediyorum. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun beni tekrardan yaşama tutundurdular. Şuan iyim hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, - Son Dakika


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