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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu 'aşı' çağrısı yaptı - Son Dakika

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu 'aşı' çağrısı yaptı

09.09.2021 10:54
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu 'aşı' çağrısı yaptı, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 1. doz aşısını yapmış kişilerin 2. ve 3. doz aşılarını geciktirmeden yaptırmaları çağrısında bulundu.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 1. doz aşısını yapmış kişilerin 2. ve 3. doz aşılarını geciktirmeden yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgını kapsamında ilin mavi kategorisine girdiğini, bu nedenle rehavete kapılıp gidilen bu süreçte vatandaşların aşılarını ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. İki doz Sinovac aşısı olmuş kişilerde uzun süre koruyuculuğunun az olması nedeniyle, bu kişilere pekiştirme dozu olarak 3. doz aşılar da vatandaşların sağlık sorunları ele alınarak önerilen Sinovac ya da BioNTech aşısı olmalarını önerdiklerini ifade eden Prof .Dr. Sünnetçioğlu, "Aşı etkililiği üzerine yapılan çalışmaların tamamlamasıyla 3 doz aşı olmuş kişilerin, 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunu ve 3'üncü doz aşının bağışıklığa, delta varyantına karşı da etkili olacağı kanaatindeyiz. Sinovac aşısında, altıncı aydan sonra antikor düzeyinin düştüğü görülürken, BioNTech aşısında ise altıncı aydan sonra antikor sayısında düşme görülmedi. BioNTech aşısı şu an mutasyona uğramış virüslerin tamamında hala etkili. Virüs mutasyona uğradıkça koruma oranları düşmeye başladı. Vatandaşlarımızın bu yüzden 2. ve 3. doz aşılanması gerekiyor. Delta varyantının yüzde 60'a kadar daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Bu varyanta karşı, yapılacak aşıların koruyuculuk oranlarını yükseltmemiz için vatandaşların mutlaka aşı olmasını öneriyorum. Tüm mutasyonlara karşı bu aşı koruyuculuğunu sağlıyor" dedi.

Prof. Dr. Sünnetçioğlu, "2.ve 3. doz aşıyla ilgili vatandaşlarımızın kafasında soru işaretleri varsa, mutlaka aşı stantlarında, aşılama hizmeti veren hekimlerimize danışarak neden aşı olmak istediklerini veya neden aşı olmak istemediklerini anlatsınlar. Cevaplarını mutlaka sağlıkçı arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bilgilendirecektir. İlimizdeki aşılanma oranlarına baktığımız zaman, aslında şanslıyız. Çünkü yeterince aşı elimizde var. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Okullar açıldı. Bu konuda hepimize büyük bir yükümlülük düşüyor. Çocuklarımızın aydınlık yarınlarını düşünüyorsak Eylül ayından sonra, önceki kapanmaları yaşamak veya eğitime ara verilmesini istemiyorsak aşı olmalıyız. Ben aşılanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluk hepimizin. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım. İlimizdeki vaka sayısının yükselmemesi için maske, mesafe, temizlik ve diğer tedbirlere ek olarak aşı yaptırmakla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. - VAN

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu 'aşı' çağrısı yaptı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Sinovac, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu 'aşı' çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu 'aşı' çağrısı yaptı - Son Dakika
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