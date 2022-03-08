Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kadınlar gününü kutladı - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kurumda çalışan kadın personelle bir araya gelen Sünnetçioğlu, günlerini kutladı, karanfil hediye etti.

Kadınların toplumun en önemli yapı taşını oluşturduğunu belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında gece gündüz demeden, fedakarca ve özveriyle çalışarak, ağır mesleki sorumluluklarının yanı sıra, aile içi sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışan kadın personellerimiz başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."