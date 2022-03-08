Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kadınlar gününü kutladı - Son Dakika
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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kadınlar gününü kutladı

08.03.2022 16:28
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kadınlar gününü kutladı

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kurumda çalışan kadın personelle bir araya gelen Sünnetçioğlu, günlerini kutladı, karanfil hediye etti.

Kadınların toplumun en önemli yapı taşını oluşturduğunu belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında gece gündüz demeden, fedakarca ve özveriyle çalışarak, ağır mesleki sorumluluklarının yanı sıra, aile içi sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışan kadın personellerimiz başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, kadınlar gününü kutladı - Son Dakika


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