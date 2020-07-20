Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu Kovid-19 tedavisi gören hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası Yoğun bakımı servisinde yatan hastaları ziyaret etti.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette hastaların durumu ve uygulanan tedaviler hakkında bilgi alan Sünnetçioğlu, şu anda yoğun bakımda yatan hastaların büyük bölümünün en riskli grup olarak tanımlanan 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlardan oluştuğunu söyledi.

Hastaların tedavi ve takiplerinin en iyi şekilde yapıldığını belirten Sünnetçioğlu, "Yaşlılarımızı bu hastalıktan ne kadar koruyabilirsek onların hastaneye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymalarını o kadar engellemiş oluruz." dedi.

Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Sünnetçioğlu, "Unutmayalım ki yaş arttıkça risk de artıyor. Risk grubunda olmadığı halde kurallara uymayan kişiler de bulaşın hızla ilerlemesine, dolayısıyla yakınları olan risk grubundaki hastalara bulaşmasına neden olduklarından dolayı kurallara sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Unutmayalım ki tedbirlere uyduğumuz ölçüde kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan korumuş oluruz. Düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmamaya ve ev ziyaretlerini bir süreliğine ertelemeye gayret edelim." diye konuştu.