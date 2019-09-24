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Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan Başkan Şeylan'a ziyaret

1 saat önce

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan Başkan Şeylan'a ziyaret, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.


Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Adem Ergioğuz ve Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Temel ile Başkan Şeylan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Sünnetçioğlu, "Müdürlük olarak, belediye başkanlarına yaptığımız tebrik, tanışma ve istişare ziyaretleri kapsamında bugün de Çatak Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret ederek, kendisinden Çatak hakkında bilgiler aldık. Göstermiş olduğu misafirperverlik nedeniyle teşekkür ediyor, kendisine görevinde başarılar diliyor, destek olmak için her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz" dedi.


Tebrik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şeylan, "Kurumlar arası işbirliği ile Çatak'ımıza çok daha kaliteli hizmetler yapacağız" ifadelerini kullandı. - VAN

Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
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