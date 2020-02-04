Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan grip uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan grip uyarısı - Son Dakika

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan grip uyarısı

7 saat önce

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ikinci eğitim ve öğretimin yılının başlamasıyla veli ve öğrencileri gribe karşı uyardı.

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan grip uyarısı, System.String[]

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ikinci eğitim ve öğretimin yılının başlamasıyla veli ve öğrencileri gribe karşı uyardı.


Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gribe sanıldığı gibi soğuk havaların değil, çoğunlukla öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşan virüslerin neden olduğunu belirtti.

Hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler basit ama etkili olduğunu vurgulayan Sünnetçiloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Hapşırmadan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca el hijyeni ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle okullarımızda eğitimlerimiz olacak."

Gripten korunmada bol sıvı alınmasının ve düzenle beslenmenin çok önemli olduğunu bildiren Sünnetçioğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Balık omega 3, kalsiyum, fosfor, selenyum ve iyot mineralleri ile E vitamini için de iyi bir kaynak olup, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımı olmaktadır. Antiviral etkinliği olan ekinezya, ıhlamur, adaçayı, zencefil, kuşburnu gibi bitki çaylarını ihmal etmemeliyiz. Sigara içmek iyileşme süresini uzattığı için sigara bizi bırakmadan biz sigarayı terk etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesine olanak sağlamak için yatakta istirahat etmeliyiz. Doktorunuza danışarak ağrı kesici, ateş düşürücü özelliği olan soğuk algınlığı ilaçlarından kullanabiliriz. Gereksiz ilaç kullanımından kaçınmalıyız."

Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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