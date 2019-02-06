Sağlık Müdüründen Gece Yarısı Ziyareti
18 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, gece yarısı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve Gölyaka 112 Acil Sağlık istasyonunda nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
DÜZCE(İHA) – Düzce
Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz
, gece yarısı Gölyaka
İlçe Devlet Hastanesi
ve Gölyaka 112 Acil Sağlık istasyonunda nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz gece saatlerinde Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve Gölyaka 112 Acil Sağlık İstasyonunda nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Nöbet tutan sağlık personelinin sorun ve talepleriyle dinleyen Yılmaz, "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve desteklerimizi esirgemeyeceğiz" diyerek sohbet etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:42 Kaynak: İHA
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