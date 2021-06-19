Sağlık müdürüne toplantıda duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi - Son Dakika

AMASYA Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, toplantı sırasında makamına gelen çocukları Abdullah Buğrahan (21), Meryem (9) ve Aziz Alparslan (3) Nergiz'in sürpriz Babalar Günü kutlaması ile duygusal anlar yaşadı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, pandeminin kentteki son durumu ve aşı çalışmalarıyla ilgili makamında toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada Nergiz'in çocukları Abdullah Buğrahan, Meryem ve Aziz Alparslan Nergiz, makam odasına girdi. Çocuklarını bir anda karşısında gören Nergiz, şaşkınlık yaşadı. Babalarının yanına giden 3 kardeş, hep birlikte sarıldıkları Nergiz'in 'Babalar Günü'nü kutladı. Çocuklarını aniden karşısında gören Nergiz, çok mutlu oldu.

'ÇOK DUYGULANDIM'Dr. Öner Nergiz, sürpriz ziyaretle çok duygulandığını söyleyerek, "Yoğun bir iş tempomuz var. Özellikle salgından sonra da aşı yapıyoruz. Böyle bir toplantının arasında aile bireylerini görmek beni çok mutlu etti. Bana da sürpriz yapmışlar. Yoğun çalışıyoruz ve çocuklarla çok karşılaşamıyoruz. Onları görünce çok mutlu oldum ve çok duygulandım. Şu anda da çok duyguluyum zaten. Herkesin 'Babalar Günü'nü kutluyorum. Herkes 'Anneler Günü'nü hatırlıyor ama 'Babalar Günü'nü biraz geç hatırlıyor. Ben de bugün mutlu oldum" dedi.'BABAMIZA SÜRPRİZ YAPMAYA GELDİK'Sürprizi organize eden kardeşlerden Abdullah Buğrahan Nergiz de "Bugün 'Babalar Günü', biz babamızın değerini her zaman bilmeye çalıyoruz. Bugün de babamıza sürpriz yapmaya geldik. Tabi babam özelinde babalığın hakkını veren tüm babaların da 'Babalar Günü'nü kutlamak istiyorum. Biz bugün babamıza sürpriz yaptık ama biliyorum ki Türkiye'de bu sürprizi hak eden ve bununla karşılaşmak isteyen birçok baba var. Onların da 'Babalar Günü'nü kutluyorum, hepsinin" diye konuştu.

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