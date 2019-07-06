Son Dakika Haberleri: Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanlı'ğına yeniden Erarslan seçildi
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Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanlı'ğına yeniden Erarslan seçildi

1 saat önce

Sağlık Muhabirleri Derneğinin 5'inci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yusuf Ziya Erarslan seçildi.

Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanlı'ğına yeniden Erarslan seçildi, System.String[]
Sağlık Muhabirleri Derneğinin 5'inci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yusuf Ziya Erarslan seçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:47 
Yusuf Ziya Öztabak, Erarslan, Ekonomi
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