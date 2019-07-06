Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanlı'ğına yeniden Erarslan seçildi
1 saat önce
Sağlık Muhabirleri Derneğinin 5'inci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yusuf Ziya Erarslan seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:47
Sağlık Muhabirleri Derneğinin 5'inci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Yusuf Ziya Erarslan
seçildi.
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