Sağlık Nesillere Farkındalık İçin Okul Önü Meyve İkramı
1 saat önce
Sağlık nesillere farkındalık için okul önü meyve ikramı AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, okul önünde çocuklara meyve ikram ettiİSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.
Sağlık nesillere farkındalık için okul önü meyve ikramı AK Parti Avcılar
Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy
, okul önünde çocuklara meyve ikram etti
İSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmelerine dikkat çekmek için ilkokulun önünde çocuklara meyve dağıttı.
Avcılar'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, sağlıklı nesillere dikkat çekmek için ilkokul öğrencilerine meyve dağıttı. Yeni nesillerin sağlıklı beslenmesinin önemli olduğunu ifade eden Ulusoy, elma ve mandalina dağıttı.
Ulusoy, "İstikbalimizin ve istiklalimiz teminatı çocuklarımız onlar bizim her şeyimiz. Dedik ki bugün okullarımızda çocuklarımıza meyve dağıtalım. Meyve yiyerek büyüsünler. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptık. Çokta güzel tepkiler aldık. Ben bir doktor olarak sağlıklı nesiller diyorum. Mandalina ve elma ikram ettik. Farkındalık olsun. Kendi çocuklarıma da bunu uyguluyorum. Sağlıklı besinler diyoruz"dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:23 Kaynak: İHA
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