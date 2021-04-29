Sağlık ocağı inşatı devam ediyor - Son Dakika

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gebeş; " Dünya olarak 1,5 yıldır sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecinde belediye olarak tüm imkanlarımız ile vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da kurallara uyarak bu virüsün bitmesi için gayret edeceklerine inancım tamdır. Çaydeğirmeni'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan sağlık ocağı inşaatına hayırlısıyla başladık. 1970'li yıllarda yapılmış olan bir sağlık ocağımız vardı. Maalesef günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Vatandaşlarımızda sağlık ocağına gidiş gelişlerde ayrı bir sıkıntı içerisine giriyordu. Şükürler olsun milletvekillerimizin destekleriyle Çaydeğirmeni'nde 4 aile hekimi olan sağlık ocağının yapılmasını programa aldırarak, ihale süreci aşamasından sonra inşaat çalışmalarını başlattık. İnşallah inşaat sürecini 2021 yılı son çeyreğinde tamamlayarak belde halkı hizmetine açmayı planlıyoruz. Konum olarak da merkezi bir noktada olan bu sağlık ocağı tamamlandığında köylerdeki ve belde merkezindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilecek noktada. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen zamanda yapmış olduğumuz en önemli çalışma vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak olmuştur. Bize inanan, güvenen, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.