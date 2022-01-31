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Sağlık ocağının korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sağlık ocağının korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı

31.01.2022 17:43
Sağlık ocağının korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinin demir korkuluklarını çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinin demir korkuluklarını çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen bin 900 lira değerinde 370 kilo, 11 parça korkuluk demiri ve 4 adet korkuluk direği çalınması olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmada; olayı gerçekleştiren şahısların A.A. ile Ş.A. olduğu tespit edildi.

Polis, A.A. ile Ş.A isimli hırsızlık şüphelisi şahısları ve çaldıkları demir korkuluklarla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık ocağının korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık ocağının korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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