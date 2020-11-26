"Sağlık ordusu" koronavirüsün izini sürüyor - Son Dakika

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalar ile temaslılarına ulaşan filyasyon ekipleri, virüsün yayılımını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin her noktasında kendi yaşamlarından fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, Kovid-19 vakasının ilk görüldüğü mart ayından bu yana gece gündüz demeden büyük özveriyle görev yapıyor.

Ordu Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19'la mücadele çalışmaları doğrultusunda, kent merkezinde Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 40 filyasyon ekibi sahada görev alıyor. 20 doktor ve 100 sağlık personelinden oluşan ekip, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde izole edilen Kovid-19 hastaları ile temaslıların takibini gerçekleştiriyor.

Tulumlarını giyip eldiven, maske ve siperlik takan filyasyon ekipleri, müdürlük binası önünde hazır bekleyen onlarca araçla harekete geçiyor. Bazen kilometrelerce yol kateden ekipler, Kovid-19 tanısıyla evlerinde izole edilen hastalar ile temaslıları ziyaret edip takiplerini yapıyor. Gerekmesi durumunda hastalara ilaç veren ekipler, acil durumlarda da hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

Sağlık Müdürlüğü binasındaki filyasyon koordinasyon merkezinde görevli personel, Kovid-19 hastaları ile telefon aracılığıyla irtibata geçerek bilgilendirmede bulunuyor. Çağrı merkezi çalışanları da hastaların günlük sağlık durumlarını takip ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, AA muhabirine, pandemiyle mücadelede hastanelerin yanı sıra sahada da filyasyon ekiplerince hizmet verildiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde koruyucu ekipmanlarını giyerek sahaya çıkan ekiplerin, gece 12'ye kadar hız kesmeden çalıştıklarını anlatan Aydın, "Çağrı merkezinde günlük 2 bin vatandaşımızı arıyoruz. Koordinasyon merkezinde de ekipler gitmeden önce kişilere ulaşarak bilgilendirme yapılıyor. Özellikle temaslı bilgileri konusunda filyasyon ekiplerine aydınlatıcı olmaları veya yardım etmeleri isteniyor. Bu merkezler 24 saat esasına göre hizmet vermekte." dedi.

"Bu virüsü bir düşman olarak görüp savaş halindeymişiz gibi düşünüyoruz. Ekiplerimiz de bir asker, bir nefer mücadele ediyor" diyen Aydın, hedeflerinin bu pandemiyi bitirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Burada vatandaşlarımızdan özellikle pandemiyle mücadele eden filyasyon ekiplerimize yardımcı olmalarını, doğru bilgilendirmede bulunmalarını, özellikle temaslı tespitlerinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamalarını istiyoruz. Bu çok önemli. Salgının hızını kesmek ve önüne geçebilmek için doğru bilgiye ulaşmamız bizim için hayati önem taşıyor."

"Herkesin çekindiği bir konuda canlarını siper ediyorlar"

Aydın, sağlıkçıların büyük fedakarlıklar gösterdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar her şeyden önce kendi hayatlarını riske atıyorlar. Pozitif bir vakayla yüz yüze geliyorlar. Aslında herkesin çekindiği bir konuda canlarını siper ediyorlar ya pozitif vakayla ya da pozitif olma ihtimali çok yüksek olan kişilerle birebir görüşüyorlar. Bu çok büyük bir fedakarlık. Bunun maddi bir karşılığının bile olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada her şeyden önce bu insanlara hak ettikleri değeri vermemiz ve el üstünde tutmamız lazım. Bu işin maddi yönünden çok, manevi yönü ağır basıyor. Lütfen filyasyon ekiplerimize azami derecede yardımcı olalım."

Herkesten sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımına dikkat etmesini isteyen Aydın, bir süre ev ziyaretlerinin yapılmamasını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdiklerini dile getirdi.

Aydın, dünya genelinde virüsün artış trendine girdiğini ve bu kapsamda da ilçelerde muhtarlarla bir araya gelerek bu konunun önemini vurguladıklarını aktararak, "Herkese olabildiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Bir süre birbirinizden uzak durun. Tıpkı bir mıknatısın aynı kutbu, birbirini itmesi gibi o şekilde birbirimizi itmemiz gerekir. Eğer gerçekten birbirimizi seviyorsak ki biz aynı kutupta olan insanlar olarak birbirimizi bu dönemde bir süre itmeliyiz, mesafe koymalıyız ki bu hastalığın bulaştırıcılığını minimum seviyeye indirelim." diye konuştu.

"Hep birlikte bu pandemi sürecini aşacağımıza inanıyorum"

Filyasyon ekibinde yer alan Dr. Bengisu Kaptan ise sürecin başından bu yana yoğun olarak çalıştıklarını ve tüm personelin aynı özeni göstererek çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Aynı özeni vatandaşlardan da beklediklerini dile getiren Kaptan, "Biz nasıl ki bazı fedakarlıklar yapıyorsak herkesten de ufak da olsa sosyal hayatlarından kısmalarını, olabildiğince toplu alanlardan uzak durmalarını rica ediyoruz." dedi.

Çevre sağlığı teknisyeni Mehmet Cengiz de 10 aya yakın süredir sağlıkçıların çocuklarından ve ailelerinden fedakarlık yaptığını anlattı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istediklerini vurgulayan Cengiz, "Sağlık çalışanları ile vatandaşların hep birlikte bu pandemi sürecini aşacağımıza inanıyorum. Hiçbir sağlık çalışanı arkadaşımızın ailesiyle çocuğuyla beraber bu süreçte gezdiğini görmedim. Ben de ailemle gezmiyorum. Bu anlamda bizler fedakarlık gösteriyoruz. Herkesten de belirtilen tedbirlere uymasını istiyoruz. Sosyal hayatlarını ertelemelerini, misafirlik konusunu gerçekleştirmemelerini istiyoruz." diye konuştu.