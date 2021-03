Sağlık ordusunun kar motorlu melekleri kurtarma görevlerine hazır - Son Dakika

Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) kadın personeli, zorlu coğrafyada yaşanan çetin kış koşullarında mahsur kalma ve hasta kurtarma eğitimleri alıyor.

UMKE, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine yönelik Sarıkamış ilçesinde düzenlenen kış eğitimi devam ediyor.

Çetin kış koşullarının yaşandığı zorlu coğrafyada mahsur kalma, hasta kurtarmanın yanı sıra kar motoru sürüş eğitimi de alan ekipler, afet ve acil olaylara hızlı müdahale edebilmek için çalışma yapıyor.

Osman Yüce Kayak Tesisi'nde düzenlenen ve 80 personelin katıldığı eğitimde, özellikle UMKE'nin kadın personeli kar motoru sürüş tekniklerini öğrenerek olaylara müdahale kabiliyetlerini geliştiriyor.

Eğitmen Musa Can Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplere yönelik kar motoru eğitimi icra ettiklerini söyledi.

Özellikle kadın personelin tecrübe kazanması için çalışma yaptıklarını ifade eden Taşdemir, "Saha çalışmasına çıktığımızda kadın personelimiz, köylerimizdeki vakalarda, özellikle kadın hastalara müdahalede daha etkin rol alıyor. Bu manada bizim için kadın personel vazgeçilmez önemli bir unsurdur." dedi.

Eğitmen Metin Yıldırım ise ekiplere, zorlu kış şartlarında çalışma yapabilmeleri için eğitim verdiklerini anlattı.

Özellikle kapanan köy yollarında ya da ulaşılamayan vakalarda kar motorunun tercih edildiğine işaret eden Yıldırım, "Kadın ve erkek personele kar motoru sürüşü, hasta kurtarma, vakaya ulaşma gibi bilgiler vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Hava şartlarının sert olduğu bir bölgedeyiz"

Eğitim alan UMKE personeli Beyza Gündüz de Kars'ta özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı olduğu, birçok hastaya paletli araç ve kar motorlarıyla ulaştıklarına dikkati çekti.

Hastalara hızlı şekilde ulaşmak için önemli eğitimlerden geçtiklerini vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Hava şartlarının sert olduğu bir bölgedeyiz. Arkadaşlarımızla çığ tatbikatı ve kar motoru sürüş eğitimleri aldık. Çok güzel, çok eğlenceli bir eğitim geçirdik. Önceliğimiz, hastaların zor koşullarında onların yanında olmak, onlara bir an önce ulaşıp ilk müdahalelerini gerçekleştirmek. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir eğitimdi. Kadınların her daim her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum."