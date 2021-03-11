Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı

11.03.2021 14:57

Sağlık örgütleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'ın yıldönümünde hastalık kaynaklı hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için anma etkinliği düzenledi.

Sağlık örgütleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'ın yıldönümünde hastalık kaynaklı hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için anma etkinliği düzenledi.

İstanbul Tabip Odası öncülüğünde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde gerçekleşen etkinlikte, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sendika üyeleri, ellerinde karanfillerle birlikte yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıdı.

DİSK Genel Başkanı ve DEV Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur ile katılımcı sendikaların temsilcileri birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ortak basın bildirisini İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

Bir yılda 400'e yakın sağlık çalışanının Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybettiğini belirten ve salgın sürecindeki politikaları eleştiren Saip, "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımızı, bütün yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz." dedi.

"Bu hastanenin önünde bulunmaktan da gurur duyuyorum"

Etkinliğe hastaneye de adı verilen babası Cemil Taşçıoğlu'nun adının yazılı olduğu maske ile katılan Onur Taşçıoğlu, babasının yanı sıra babası gibi bu uğurda mücadele veren tüm sağlık çalışanları için etkinliğe katıldığını söyledi.

Hayatını kaybeden her sağlık çalışanıyla birlikte ailelerinin ve tüm sevenlerinin de göçüp gittiğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Taşçıoğlu, "Cemil Taşçıoğlu"ların kolay yetişmediğini ifade etti.

Babasının vefatından sonra her kesimden insanın kendisine destek verdiğini, kimsenin kendisini yalnız bırakmadığını aktaran Taşçıoğlu, Kovid-19'a karşı duyarsız vatandaşların tavrının kendisini üzdüğünü söyledi. Taşçıoğlu, vatandaşlardan Kovid-19'a karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Babasının adını taşıyan hastanenin önünde bulunmaktan gurur duyduğunu dile getiren Taşçıoğlu, "Çok güzel bir hastane, büyük bir hastane. Babam ışıl ışıl, babam gibi renkli. Bu hastanenin önünde bulunmaktan da gurur duyuyorum." dedi.

Babasının tahmin ettiğinden daha fazla sevildiğini gördüğüne dikkati çeken Taşçıoğlu, hiç kimsenin babası hakkında olumsuz yorumda bulunmadığına değindi.

Taşçıoğlu, "Vefatından önceki gün babamın videosunu (sosyal medyaya) koyduktan sonra ne kadar sevildiğini kendisi de gördü. Türkiye'nin dört bir yanından kendisine mesajlar geldi ve bunların hepsini okuyabildi babam. En çok da mutlu olduğum konu o. Kimse bu kadar sevildiğini tahmin edemez. Babamın bu kadar sevildiğini ne kendisi biliyordu, ne biz ailesi olarak biliyorduk ama baktığım zaman yetiştirdiği öğrenciler olsun, kurtardığı hastalar olsun hepsinin sevgisi ayrı ayrı bizim için değerli oldu." diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği, DEV Sağlık-İş, TÜMRAD-DER, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve SES İstanbul Şubesi'nin de destek verdiği etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.

Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı
Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı
Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı
Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı

Türk Tabipler Birliği, İstanbul, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık örgütleri Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika


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