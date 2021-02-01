Sağlık Örgütlerinden Aşı İçin Kurumlar Vergisi Artışı Talebi - Son Dakika

Sağlık Örgütlerinden Aşı İçin Kurumlar Vergisi Artışı Talebi

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu aşılara kaynak sağlanması için kurumlar vergisinde artış önerisinde bulundu.

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu aşılara kaynak sağlanması için kurumlar vergisinde artış önerisinde bulundu

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